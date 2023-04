Calcio:Malagò 'cori contro Stankovic? Gesto Mourinho istruttivo' (Di lunedì 3 aprile 2023) "Finalmente c'è una presa di posizione netta e c'è stata un'aggressione temperale da parte di questo Governo a riguardo. Ora bisogna fare qualcosa di più sotto il profilo normativo e sanzionatorio. ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) "Finalmente c'è una presa di posizione netta e c'è stata un'aggressione temperale da parte di questo Governo a riguardo. Ora bisogna fare qualcosa di più sotto il profilo normativo e sanzionatorio. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: CONI - Malagò: 'Impossibile accontentare tutti per le qualificazioni a Parigi, insulti contro Stankovic? Il gesto di Mo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CONI - Malagò: 'Impossibile accontentare tutti per le qualificazioni a Parigi, insulti contro Stankovic? Il gesto di Mo… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CONI - Malagò: 'Impossibile accontentare tutti per le qualificazioni a Parigi, insulti contro Stankovic? Il gesto di Mo… - apetrazzuolo : CONI - Malagò: 'Impossibile accontentare tutti per le qualificazioni a Parigi, insulti contro Stankovic? Il gesto d… - napolimagazine : CONI - Malagò: 'Impossibile accontentare tutti per le qualificazioni a Parigi, insulti contro Stankovic? Il gesto d… -

Calcio:Malagò 'cori contro Stankovic Gesto Mourinho istruttivo' Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della presentazione del 20° premio giornalistico dedicato a Piero Dardanello, ha commentato i cori razzisti dei tifosi romanisti a Stankovic in ... Eccellenza, il Treviso travolge 6 - 1 la Robeganese Calcio Eccellenza Veneto Squadra Treviso TREVISO - ROBEGANESE 6 - 1 Treviso: Lombardi, Shukolli, Stefani, Simeoni (39' st Masoch), Boscolo Berto, Salviato (25' st Severgnini), Boron, Malagò (20' st ... Eccellenza, il Treviso cala il poker a Camposampiero Calcio 2022 - 2023 Eccellenza Veneto Squadra Treviso UNITED BORGORICCO CAMPETRA - TREVISO 0 - 4 ... Marinello), Boscolo Berto, Salviato, Boron, Malagò (29' s.t. Soncin), Sottovia (1' s.t. Marcolin), De ... Così Giovanni, presidente del Coni, a margine della presentazione del 20° premio giornalistico dedicato a Piero Dardanello, ha commentato i cori razzisti dei tifosi romanisti a Stankovic in ...Eccellenza Veneto Squadra Treviso TREVISO - ROBEGANESE 6 - 1 Treviso: Lombardi, Shukolli, Stefani, Simeoni (39' st Masoch), Boscolo Berto, Salviato (25' st Severgnini), Boron,(20' st ...2022 - 2023 Eccellenza Veneto Squadra Treviso UNITED BORGORICCO CAMPETRA - TREVISO 0 - 4 ... Marinello), Boscolo Berto, Salviato, Boron,(29' s.t. Soncin), Sottovia (1' s.t. Marcolin), De ... Impianti sportivi, il primato di Borgo Hermada latinaoggi.eu