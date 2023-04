Calcio | Serie A | Empoli-Lecce 1-0**

(Di lunedì 3 aprile 2023), 3 apr. - (Adnkronos) - L'batte 1-0 ilnel posticipo della 28/a giornata diA, disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. A decidere il match il calcio di rigore trasformato da Caputo al 62'. In classifica l'sale a quota 31 in 14/a posizione, mentre ilresta fermo a quota 27 al 16° posto.

I cori discriminatori intonati da alcuni tifosi potrebbero costare cari a Roma e Lazio. A rischiare di più in questo senso è il club di Lotito, a causa dei cori antisemiti reiterati nel tempo dai ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiA E' sempre più bagarre Champions: il calendario Napoli travolto in casa dal Milan, ma la squadra di Spalletti mantiene un vantaggio ...Oggi la Samb gioca inD, nel girone F , ma nel suo Dna ha il professionismo, tra laB conquistata tre volte e giocata per 21 campionati, oltre a una Coppa Italia diC in bacheca. La ...

**Calcio: Serie A, Roma-Sampdoria 3-0** Il Dubbio

