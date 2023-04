Calcio: Nazionale. Bertolini 'Mondiale? Occasione unica per ragazze' (Di lunedì 3 aprile 2023) ROMA - "Stiamo preparando il Mondiale in Nuova Zelanda con tanto entusiasmo, con ragazze giovani che si stanno mettendo in luce. Questo è un raduno importante dove convivranno giovani e più esperte, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) ROMA - "Stiamo preparando ilin Nuova Zelanda con tanto entusiasmo, congiovani che si stanno mettendo in luce. Questo è un raduno importante dove convivranno giovani e più esperte, ...

