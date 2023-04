Calcio | Mancini | ‘Milan ieri ha meritato con il Napoli | ma Champions altra cosa'

(Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - “Il Milancredo abbiadi vincere con il, ha fatto un'ottima partita, credo che lasia un'. Ilnon può vincerle tutte, qualche sconfitta credo ci potesse essere, è stata una bella partita, meritata dal Milan”. Lo ha detto il ct azzurro Roberto, a margine della presentazione del rinnovo della partnership con Tim, sulla vittoria del Milan per 4-0 al Maradona con ile in vista del doppio confronto inLeague.

Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini, a margine della presentazione del rinnovo della partnership con Tim, sulla vittoria del Milan per 4-0 al Maradona con il Napoli e in vista del doppio ...Il primo obbiettivo è la Nations League ed è quello di portarla a casa”. Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini in occasione della presentazione del rinnovo della partnership con Tim.