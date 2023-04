Calcio: Mancini, 'Balotelli capitolo chiuso? Direi di sì' (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Balotelli capitolo chiuso? Direi di sì". Il ct azzurro Roberto Mancini chiude il capitolo Mario Balotelli in Nazionale. Il ct sta guardando ad altri giocatori per l'attacco azzurro. "Zaccagni? Lo abbiamo fatto debuttare in Nazionale noi, crediamo nel giocatore e deve continuare a giocare. Non è che non convoco un giocatore così senza motivo, se è bravo lo chiamo ma ci sono delle motivazioni più che valido", ha proseguito il Ct che ha poi parlato anche del difensore della Roma Gianluca Mancini. "E' stato un giocatore che abbiamo fatto debuttare noi in Nazionale quando era ancora all'Atalanta, quindi significa che crediamo nel giocatore. Poi sono state fatte delle scelte e a volte non è stato chiamato ma è stato quasi sempre ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "di sì". Il ct azzurro Robertochiude ilMarioin Nazionale. Il ct sta guardando ad altri giocatori per l'attacco azzurro. "Zaccagni? Lo abbiamo fatto debuttare in Nazionale noi, crediamo nel giocatore e deve continuare a giocare. Non è che non convoco un giocatore così senza motivo, se è bravo lo chiamo ma ci sono delle motivazioni più che valido", ha proseguito il Ct che ha poi parlato anche del difensore della Roma Gianluca. "E' stato un giocatore che abbiamo fatto debuttare noi in Nazionale quando era ancora all'Atalanta, quindi significa che crediamo nel giocatore. Poi sono state fatte delle scelte e a volte non è stato chiamato ma è stato quasi sempre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #Mancini commenta il 4-0 dei rossoneri: 'Spalletti non può vincerle tutte, ma la Champions è un'altra… - glooit : Calcio: Mancini, 'il Mondiale allargato non mi piace' leggi su Gloo - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Mancini, 'il Mondiale allargato non mi piace' 'Partite andrebbero diminuite, invece aumentano' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Mancini, oriundi in Nazionale? Polemica senza logica 'Tutte le nazionali lo fanno, contenti se ci sono opportunità' - sportface2016 : #Nazionale, #Mancini: 'Il Mondiale allargato non mi piace. #Balotelli? Penso sia un capitolo chiuso' -