Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Liverpool, Klopp 'Passato fin qui mi ha salvato da esonero' - sportface2016 : #Liverpool, #Klopp: 'Sono consapevole di essere ancora qui per quanto fatto in passato' - DaffodilsForU : Bio: jack grealish calciatore che mi ha fatto appassionare al calcio e che ho deciso di seguire ovunque decida di a… - tuttoatalanta : Il punto sulla Premier League - Il City ne fa quattro al Liverpool, vince anche l'Arsenal - DrTuitter : @RaphaeleRusso Isma non lo toglierei mai nella vita. Ha 3 polmoni, tecnico da fare schifo, ha l'intensità di un gio… -

Jurgen Klopp non si sente in discussione alsebbene i Reds stiano disputando la loro peggiore stagione da quando c'è il tecnico tedesco in panchina. Altrove, vedi gli ultimi casi di Chelsea ...Fernando Torres é stata una stella delspagnolo e internazionale, un grande goleador ... Dal 2007/2008 fino al gennaio del 2011 è stato nel. Da gennaio del 2011 fino al 2013/2014 ha ...Il tecnico del, Jurgen Klopp , alla luce della deludente stagione disputata dalla sua squadra, deve fare i conti con le voci di un possibile esonero, ma si è detto tranquillo alla vigilia della sfida ...

"Dobbiamo uscire da questa situazione, ci stiamo lavorando" LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - "Se questa fosse la mia prima stagione, sarebbe andata in maniera leggermente diversa. Sono ...Capace di calciare con tutti e due i piedi ... complessivamente in 405 presenze segnò 129 reti. Con il Liverpool complessivamente in 142 segnò 81 reti. Con il Chelsea in totale su 172 presenze segnò ...