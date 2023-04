Calcio | Juve; Allegri | in corsa su 3 fronti ma con equilibrio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Ceferin, la frase durissima contro Agnelli: 'La storia della Juve doveva finire...' - Gazzetta_it : Questa Inter è imbarazzante, adesso #Inzaghi è senza scuse. E arriva la Juve... - Gazzetta_it : Juve, nuovo fascicolo della procura di Torino: si indaga sul bilancio 2022 - Luxgraph : Allegri e il rischio di considerare Juve-Inter una passeggiata: altroché, è il contrario! - Gio_Scorza : RT @JU29ROTEAM: È una guerra, questo ve lo avevamo detto da tempo. Considerare che quella sulla Juve sia una semplice inchiesta giudiziaria… -

L'Aia ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le due semifinali d'andata di Coppa Italia, in programma tra martedì e mercoledì a Torino e a Cremona. Juventus - Inter sarà diretta da Davide ..."Faremo tutto il possibile per centrare la finale, dobbiamo essere bravi a riempire le settimane di maggio": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del primo round con l'Inter ...Poi nelbisogna avere un equilibrio al di là dei risultati, positivi e negativi. Ora laè così e l'Inter è in un'altra posizione. Due partite e cambia l'opinione pubblica. Il Milan lo ...

Juve, deciso il futuro di Barrenechea per la prossima stagione Calciomercato.com

Ufficializzate le designazioni arbitrali per le due semifinali di andata ROMA (ITALPRESS) - Designati gli arbitri per le due semifinali di ...TORINO - Undici vittorie nelle ultime tredici partite per la Juventus, quattro sconfitte nelle ultime cinque per l’Inter. E dunque E dunque… antenne dritte! Il monito arriva direttamente da ...