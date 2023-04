Calcio | Higuain torna in campo nella Kings League

(Di lunedì 3 aprile 2023) Roma, 3 apr. - (Adnkronos) - Lo avevamo lasciato in lacrime per il suo addio algiocato lo scorso ottobre con l'Inter Miami nei playoff della MajorSoccer. In realtà rivedremo ancora inGonzalo, ultima stella destinata alla. Parliamo del popolarissimo torneo dia 7 creato da Gerard Piqué, altro ex campione internazionale che ha lanciato un autentico fenomeno in Spagna. Da poco è terminata la prima edizione, ma è già iniziato il mercato per la seconda attesissima stagione: le 12 squadre dellahanno un loro budget fittizio, proprio come nel fanta, e possono utilizzarlo per muoversi sul mercato interno. Un caso a parte è rivolto al 'jugador 12', ovvero non ...

Aguero compra. Uno presidente, l'altro giocatore. La prima edizione della Kings League è appena andata in archivio, ma impazza già il "mercato", che scriviamo tra virgolette perché qui in Spagna da Gerard ...Insieme a uno degli organizzatori del torneo spagnolo, lo streamer Ibai Llanos, il Kun ha rivelato che sarà uno degli Jugador 12 del Kunisports, la sua squadra nella lega di Piqué.

Il colpo del presidente: "Il Pipita scenderà in campo con noi per una partita. La giornata dev'essere ancora decisa". L'ex di Madrid, Napoli e Juve è il primo grande nome annunciato per la seconda edizione.