Calcio: Figc rinnova la partnership con Tim (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo 24 anni, la Figc e Tim cammineranno ancora insieme, per un "binomio straordinario", a detta del presidente Gabriele Gravina. Oggi a Roma si è tenuto il rinnovo della partnership iniziata nel 1999,... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo 24 anni, lae Tim cammineranno ancora insieme, per un "binomio straordinario", a detta del presidente Gabriele Gravina. Oggi a Roma si è tenuto il rinnovo dellainiziata nel 1999,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : ULTIMO APPELLO. Per mesi saremo (lo siamo già) il calcio-zimbello agli occhi del mondo: e ancora non è venuto fuori… - ZZiliani : Quindi dopo la #Juventus finita sui media di tutto il mondo per l’ennesimo scandalo abbiamo il calcio inglese (anzi… - ZZiliani : Come si dice? Si stava meglio quando si stava peggio? Già Un sentito grazie al presidente @FIGC #Gravina, a tutti… - BassoBuccella : @bergomifabio Voi tra poco fallite..fate tante menate su allenatore, giocatori e dirigenti. State per fallire pensa… - glooit : Calcio: Figc rinnova la partnership con Tim leggi su Gloo -

Mancini: 'Zaccagni non convocato Ci sono motivazioni più che valide' Così il ct dell'Italia, Roberto Mancini , a margine della presentazione del rinnovo della partnership tra Figc e Tim, risponde sul perché Zaccagni della Lazio non è stato inserito nelle ultime ... Calcio: Figc rinnova la partnership con Tim Il numero uno della Figc è stimolato dall'idea di "coinvolgere il mondo dei giovani, che arricchisce il panorama del calcio italiano con i suoi 833mila tesserati, che rappresentano il 20 per cento ... Coppa Italia, Juve - Inter e l'arbitro designato: ecco tutti i precedenti E' tempo di Coppa Italia , si riparte dalla semifinale di andata tra Juventus e Inter e poco fa è stato annunciato dalla Figc chi sarà il direttore di gara: si tratta di Davide Massa della sezione di Imperia. Il fischietto ligure sarà affiancato dalla coppia Costanzo - Passeri mentre il quarto uomo sarà Guida . In sala ... Così il ct dell'Italia, Roberto Mancini , a margine della presentazione del rinnovo della partnership trae Tim, risponde sul perché Zaccagni della Lazio non è stato inserito nelle ultime ...Il numero uno dellaè stimolato dall'idea di "coinvolgere il mondo dei giovani, che arricchisce il panorama delitaliano con i suoi 833mila tesserati, che rappresentano il 20 per cento ...E' tempo di Coppa Italia , si riparte dalla semifinale di andata tra Juventus e Inter e poco fa è stato annunciato dallachi sarà il direttore di gara: si tratta di Davide Massa della sezione di Imperia. Il fischietto ligure sarà affiancato dalla coppia Costanzo - Passeri mentre il quarto uomo sarà Guida . In sala ... Juve, rinviato il ricorso contro FIGC e Inter su Calciopoli Calcio e Finanza Mancini saluta Balotelli: “Lui con l’Italia Capitolo chiuso” ROMA - In occasione del rinnovo della partnership tra Figc e Tim il Ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini è tornato sulla questione degli oriundi. L'ex allenatore di Inter e Lazio ha risposto a ... Mancini: "Zaccagni non convocato Ci sono motivazioni più che valide" Così il ct dell'Italia, Roberto Mancini, a margine della presentazione del rinnovo della partnership tra Figc e Tim, risponde sul perché Zaccagni della Lazio non è stato inserito nelle ultime ... ROMA - In occasione del rinnovo della partnership tra Figc e Tim il Ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini è tornato sulla questione degli oriundi. L'ex allenatore di Inter e Lazio ha risposto a ...Così il ct dell'Italia, Roberto Mancini, a margine della presentazione del rinnovo della partnership tra Figc e Tim, risponde sul perché Zaccagni della Lazio non è stato inserito nelle ultime ...