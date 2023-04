Calcio: Di Lorenzo, 'ieri non siamo stati noi, pausa per le nazionali ha inciso ma niente alibi' (Di lunedì 3 aprile 2023) Napoli, 3 apr. - (Adnkronos) - “È stata una brutta prestazione. Non si è visto il solito Napoli e ora col mister rivedremo gli errori per migliorare in vista della prossima partita. Sicuramente le nazionali portano vie energie a causa dei lunghi viaggi, non c'è stato modo di lavorare tutti insieme. Non è un alibi, anche loro hanno avuto tanti nazionali, ma avere l'intera settimana di lavoro ti aiuta a preparare la partita. Ora testa al Lecce". Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo torna con queste parole sul pesante ko di ieri sera al 'Maradona' contro il Milan. "Non siamo stati noi, dovevamo fare una prestazione migliore -aggiunge Di Lorenzo a radio Kiss Kiss Napoli-. Per tutto l'anno c'è stato un entusiasmo incredibile, non vediamo l'ora di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Napoli, 3 apr. - (Adnkronos) - “È stata una brutta prestazione. Non si è visto il solito Napoli e ora col mister rivedremo gli errori per migliorare in vista della prossima partita. Sicuramente leportano vie energie a causa dei lunghi viaggi, non c'è stato modo di lavorare tutti insieme. Non è un, anche loro hanno avuto tanti, ma avere l'intera settimana di lavoro ti aiuta a preparare la partita. Ora testa al Lecce". Il capitano del Napoli Giovanni Ditorna con queste parole sul pesante ko disera al 'Maradona' contro il Milan. "Nonnoi, dovevamo fare una prestazione migliore -aggiunge Dia radio Kiss Kiss Napoli-. Per tutto l'anno c'è stato un entusiasmo incredibile, non vediamo l'ora di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalcio : Napoli, Di Lorenzo: 'Brutta prestazione, non siamo stati noi! Sarà difficile in Champions” - Angelblink10 : @asrsupporter Macchè talebana…è l’ABC del calcio. Ha due compagni liberi a 1metro dalla porta. Il Lorenzo dell’anno… - cn1926it : #DiLorenzo: “Non siamo stati il solito #Napoli. #Scudetto? Presto per festeggiare” - SeEarn : Repubblica – L’assenza di Osimhen, Di Lorenzo smarrito, centrocampo ko e Spalletti dimostri di non esser stato ‘aut… - NCN_it : Repubblica – L’assenza di Osimhen, Di Lorenzo smarrito, centrocampo ko e Spalletti dimostri di non esser stato ‘aut… -