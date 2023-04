Calcio | Caputo stende il Lecce | l' Empoli si avvicina alla salvezza

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 aprile 2023), 3 apr. - (Adnkronos) - Un rigore procurato da Parisi e trasformato daal 17' della ripresa permette all'di superare 1-0 il, di ritrovare la vittoria dopo 4 sconfitte di fila e di allontanarsi dzona retrocessione in modo quasi decisivo. Ora i toscani sono in 14/a posizione con 31 punti, a +12 sulla zona. Per i salentini, a +8 sulla terz'ultima, quinto ko consecutivo in una partita in cui non concludono mai in porta. Le due squadre, reduci da 4 ko di fila, danno vita a un primo tempo bloccato in cui si assiste a un solo vero sussulto, quando un contropiede portato avanti da Piccoli e concluso da un tiro ddistanza diè sventato da un gran volo di Falcone. Tra i salentini Strefezza prova a illuminare ...