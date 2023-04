Calcio: Allegri, ‘ieri Pogba in gruppo, da mercoledì lavorerà sulla condizione fisica’ (Di lunedì 3 aprile 2023) Torino, 3 apr. – (Adnkronos) – “Pogba ieri ha fatto un buon allenamento parziale con la squadra poi da mercoledì inizierà a fare altri lavori per trovare un po’ di condizione fisica”. L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter, fa il punto della situazione sul recupero di Paul Pogba. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 3 aprile 2023) Torino, 3 apr. – (Adnkronos) – “ieri ha fatto un buon allenamento parziale con la squadra poi dainizierà a fare altri lavori per trovare un po’ difisica”. L’allenatore della Juventus, Massimiliano, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter, fa il punto della situazione sul recupero di Paul. L'articoloWeb.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? #Tudor: “Juventus miglior club al mondo” ?? Il suo nome è in cima alla lista in caso di addio di Allegri - Tutto_CalcioNew : Verso #JuventusInter di #CoppaItalia: ???? le parole in conferenza stampa di mister #Allegri #tuttocalcionews… - sportface2016 : #CoppaItalia | #JuventusInter, #Allegri: 'Avversario pericoloso, voglio massima attenzione. #Chiesa verrà in panchi… - tuttosport : ?? #Allegri in conferenza prima dell'#Inter Su #Chiesa e #Pogba...?? #Juventus #coppaitalia #Tuttosport - JTriplete : @InterCM16 Una nuova società e un nuovo direttore generale Poi come ultimissima cosa se capita anche un nuovo all… -