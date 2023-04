Cadere più in alto, i biVio ci raccontano il loro ossimoro in musica (Di lunedì 3 aprile 2023) E’ uscito il 21 marzo il singolo “Cadere più in alto”, prodotto insieme a Marta Venturini, seguito dal videoclip il 1 aprile: loro sono i biVio, una formazione multiculturale ricca di sfumature e sensibilità diverse, hanno trionfato al LAZIOSound nella categoria Songwriting Heroes e sono adesso pronti a portare la loro idea di musica in giro per l’Italia (e non solo, ovviamente). LEGGI ANCHE – 99 Posse: nuovo tour estivo In questa intervista la band ci ha raccontato cosa ha significato per loro l’esperienza di LAZIOSound, ma anche come sono arrivati alla produzione di “Cadere più in alto”, un brano che mescola atmosfere dilatate e sognanti a suoni elettrici cupi e pesanti. L’autrice del testo, Natalia Bacalov, ha spiegato come ... Leggi su funweek (Di lunedì 3 aprile 2023) E’ uscito il 21 marzo il singolo “più in”, prodotto insieme a Marta Venturini, seguito dal videoclip il 1 aprile:sono i, una formazione multiculturale ricca di sfumature e sensibilità diverse, hanno trionfato al LAZIOSound nella categoria Songwriting Heroes e sono adesso pronti a portare laidea diin giro per l’Italia (e non solo, ovviamente). LEGGI ANCHE – 99 Posse: nuovo tour estivo In questa intervista la band ci ha raccontato cosa ha significato perl’esperienza di LAZIOSound, ma anche come sono arrivati alla produzione di “più in”, un brano che mescola atmosfere dilatate e sognanti a suoni elettrici cupi e pesanti. L’autrice del testo, Natalia Bacalov, ha spiegato come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Anche perchè norme alla mano #Chinè potrebbe cadere dalla padella alla brace. È il caso di ricordare infatti, a lui… - EleonoraSallus1 : @tonyveco @borghi_claudio Draghi in attesa de che? Non tornerà più al governo. Il governo ha una solida maggioranza… - IldiariodiJess : Ringrazio la scelta di togliere quelle battute orribili di Leon che facevano cadere le braccia a terra e Ada è fors… - pasotivede78 : @Qua_Agatha Sono gli uomini che le fanno cadere, perché hanno paura di loro. Ma io preferirei che al comando di sup… - goonerfag_ : RT @Interme37608175: Non vi basta mai: ogni volta che infrangete un vostro limite vi sentite appagati, ma dura poco. Siete già pronti a una… -

Milano, auto urta ciclista in contromano che si rialza e accoltella i passeggeri: arrestato Intorno alle 15, in via Arquà, una macchina con a bordo tre uomini originari del Nord Africa ha fatto cadere il ciclista, pure lui nordafricano. La discussione è diventata sempre più accesa e il ... Vento in Toscana oggi, codice giallo fino a mezzanotte L'infortunio più frequente associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura di rami, anche di grandi dimensioni, che possono sia colpire direttamente la popolazione che cadere ed occupare ... Botte e minacce di morte con un coltello: figlio violento allontanato da casa ... durante uno dei tanti litigi, era stata aggredita dal figlio che l'aveva afferrata per il collo e l'aveva strattonata più volte , facendola cadere a terra e minacciandola di morte. La donna in ... Intorno alle 15, in via Arquà, una macchina con a bordo tre uomini originari del Nord Africa ha fattoil ciclista, pure lui nordafricano. La discussione è diventata sempreaccesa e il ...L'infortuniofrequente associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura di rami, anche di grandi dimensioni, che possono sia colpire direttamente la popolazione cheed occupare ...... durante uno dei tanti litigi, era stata aggredita dal figlio che l'aveva afferrata per il collo e l'aveva strattonatavolte , facendolaa terra e minacciandola di morte. La donna in ... Esce il videoclip di Cadere più in Alto, primo singolo in italiano dei ... MEI – Meeting degli Indipendenti