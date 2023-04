Cade in un dirupo sulle Alpi Apuane: muore una professoressa del liceo musicale di Lucca (Di lunedì 3 aprile 2023) Stava facendo un’escursione in compagnia di un amico sul monte Cavallo, sulle Alpi Apuane: è morta così, Cadendo in un dirupo, Giovanna di Nardo, 56enne, professoressa del liceo musicale Passaglia di Lucca. L’amico, Cristian Bertei, 35enne, originario di Piazza al Serchio, è invece ricoverato all’ospedale di Cisanello. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, domenica 2 aprile, giorno della tragedia, il compagno della donna, non vedendola rientrare, si è allarmato e ha chiamato i soccorsi. L’uomo era riuscito a rintracciare il cellulare della compagna grazie a un’applicazione. Immediato l’intervento del Soccorso Alpino, insieme ai vigili del fuoco, i carabinieri e il 118, con l’utilizzo dell’elisoccorso Pegaso. Grazie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Stava facendo un’escursione in compagnia di un amico sul monte Cavallo,: è morta così,ndo in un, Giovanna di Nardo, 56enne,delPassaglia di. L’amico, Cristian Bertei, 35enne, originario di Piazza al Serchio, è invece ricoverato all’ospedale di Cisanello. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, domenica 2 aprile, giorno della tragedia, il compagno della donna, non vedendola rientrare, si è allarmato e ha chiamato i soccorsi. L’uomo era riuscito a rintracciare il cellulare della compagna grazie a un’applicazione. Immediato l’intervento del Soccorsono, insieme ai vigili del fuoco, i carabinieri e il 118, con l’utilizzo dell’elisoccorso Pegaso. Grazie ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Cade in un dirupo sulle Alpi Apuane: muore una professoressa del liceo musicale di Lucca - StampaTorino : Parco della Rimembranza, pensionato cade nel dirupo - NestiMarta : @Alessan71681858 Quando lei viene rapita da Spinelli ma riesce a scappare e cade in un dirupo (fine primo daily) - BrindisiSera : Turista cade nel dirupo dal Ponte del Pover'uomo di Ostuni - TuttoSuMilano : Esce di strada con la moto e cade in un dirupo... -

Parco della Rimembranza, pensionato cade nel dirupo TORINO. Caduto in un dirupo nel Parco della Rimembranza, un pensionato di ottantasei anni è stato ritrovato dai carabinieri e portato in salvo con un elicottero dei vigili del fuoco. Affidato a un'equipe di medici del 118,... Turista cade nel dirupo dal ponte del Pover'uomo di Ostuni Questa mattina, Domanica 26 Marzo, un turista che si accingeva a scattare delle foto dal Ponte del Pover'uomo di Ostuni, è caduto nel dirupo sottostante. Fortunatamente, pare che lo sfortunato turista non abbia riportato ferite gravi. Grazie ai vigili del fuoco e la protezione vicile l'uomo è stato recuperato e trasportato all'... Perù, bus cade in un dirupo: 6 morti e 11 feriti Almeno sei persone, tra cui una ragazza di 13 anni, hanno perso la vita e altre undici sono rimaste ferite dopo che un autobus è caduto in un dirupo in Perù. Lo ha reso noto la radio Rpp citando le autorità locali, secondo le quali le altre vittime sono due uomini e tre donne. A perdere la vita anche l'autista del bus, 54 anni. Gli undici ... TORINO. Caduto in unnel Parco della Rimembranza, un pensionato di ottantasei anni è stato ritrovato dai carabinieri e portato in salvo con un elicottero dei vigili del fuoco. Affidato a un'equipe di medici del 118,...Questa mattina, Domanica 26 Marzo, un turista che si accingeva a scattare delle foto dal Ponte del Pover'uomo di Ostuni, è caduto nelsottostante. Fortunatamente, pare che lo sfortunato turista non abbia riportato ferite gravi. Grazie ai vigili del fuoco e la protezione vicile l'uomo è stato recuperato e trasportato all'...Almeno sei persone, tra cui una ragazza di 13 anni, hanno perso la vita e altre undici sono rimaste ferite dopo che un autobus è caduto in unin Perù. Lo ha reso noto la radio Rpp citando le autorità locali, secondo le quali le altre vittime sono due uomini e tre donne. A perdere la vita anche l'autista del bus, 54 anni. Gli undici ... Cade in un dirupo, muore una insegnante - Granducato TV Cade in un dirupo sulle Alpi Apuane: muore una professoressa del liceo musicale di Lucca Stava facendo un’escursione in compagnia di un amico sul monte Cavallo, sulle Alpi Apuane: è morta così, cadendo in un dirupo, Giovanna di Nardo, 56enne, professoressa del liceo musicale Passaglia di ... Valcomino: esce per raccogliere asparagi ma cade e finisce in ospedale Era uscito per raccogliere gli asparagi. Un uomo di Casalvieri è finito in ospedale dopo essere precipitato in un dirupo sulle montagne di Vicalvi. È successo questa mattina. Sul ... Stava facendo un’escursione in compagnia di un amico sul monte Cavallo, sulle Alpi Apuane: è morta così, cadendo in un dirupo, Giovanna di Nardo, 56enne, professoressa del liceo musicale Passaglia di ...Era uscito per raccogliere gli asparagi. Un uomo di Casalvieri è finito in ospedale dopo essere precipitato in un dirupo sulle montagne di Vicalvi. È successo questa mattina. Sul ...