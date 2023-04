Cade da cavallo in Val di Coler | 53enne trasportato in elicottero in ospedale

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 3 aprile 2023) Intervento nel pomeriggio di domenica 2 aprile per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. L’attivazione è arrivata intorno alle 17 quando un uomo di 53 anni è caduto da, mentre si trovava lungo un sentiero in una zona boschiva e impervia, a circa 600 metri di quota, in zona Val di. La centrale ha subito mandato sul posto l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e le squadre del Soccorso alpino; quattro i tecnici della Stazione di Media Valle Seriana impegnati, più altri due soccorritori che erano di turno, partiti dal centro operativo di Clusone. L’uomo è stato raggiunto, imbarellato e verricellato a bordo dell’per il trasporto ina Treviglio, dove è arrivato in codice giallo.