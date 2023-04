BYD Seagull | auto elettrica cinese da 10 000 euro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Autoprove : ?? #BYD #Seagull: elettrica #lowcost da 11.000€ - MotoriSuMotori : BYD Seagull: svelata l'elettrica da meno di 11.000 euro - - biskero : Costano troppo le eV...... - Li1Lopes : BYD Seagull 2023 | Prezzo, Dimensioni & Autonomia #automobile #autoveicoli #auto #autoelettrica #autoelettriche… -

Auto elettrica da 10.000 euro , cinese, ça va sans dire . Si tratta di, ovvero gabbiano , utilitaria realizzata, almeno inizialmente, solo per il mercato della Repubblica Popolare. Una citycar per la Cina a elettroni a un prezzo realmente concorrenziale. ...Laha svelato le prime immagini della, un'elettrica dedicata (per il momento) al mercato cinese che debutterà al Salone di Shanghai. La vettura fa parte del gruppo di modelli della Ocean ...si caratterizza per le sue dimensioni compatte che lo rendono altamente manovrabile in spazi ristretti. La lunghezza è di 3.780 mm, la larghezza è di 1.715 mm e l'altezza è di 1.540 mm, ...

Tata Tiago EV is offered with two sizes of battery units with the 24 kWh lithium-ion pack being the larger one BYD has revealed its smallest electric car Seagull which stands slightly bigger than Tiag ...