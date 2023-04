Business sostenibile delle auto: Stellantis pronto ad attivare primo Hub di Economia Circolare (Di lunedì 3 aprile 2023) A mali estremi, estremi rimedi. Anche (e soprattutto) quando l’obiettivo è la sostenibilità ambientale: Stellantis ha deciso di anticipare la sfida che vedrà coinvolto il settore automotive a poche ore dall’annuncio europeo della conferma relativa alla data del 2035 per lo stop alla produzione di auto che emettono CO2. La nuova sfida di Stellantis Sembrano essere queste le motivazioni che sono dietro l’annuncio dell’avvio della fase di selezione di personale interno da impiegare nelle attività del suo primo Hub di Economia Circolare a Mirafiori. Secondo Stellantis, questo consentirà di progredire su tale iniziativa di rilievo per l’azienda: promuovere un modello di Business sostenibile è un pilastro ... Leggi su fmag (Di lunedì 3 aprile 2023) A mali estremi, estremi rimedi. Anche (e soprattutto) quando l’obiettivo è la sostenibilità ambientale:ha deciso di anticipare la sfida che vedrà coinvolto il settoremotive a poche ore dall’annuncio europeo della conferma relativa alla data del 2035 per lo stop alla produzione diche emettono CO2. La nuova sfida diSembrano essere queste le motivazioni che sono dietro l’annuncio dell’avvio della fase di selezione di personale interno da impiegare nelle attività del suoHub dia Mirafiori. Secondo, questo consentirà di progredire su tale iniziativa di rilievo per l’azienda: promuovere un modello diè un pilastro ...

