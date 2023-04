Bundesliga, partite al volante: Bmw, Audi e Mercedes puntano i diritti tv del campionato tedesco (Di lunedì 3 aprile 2023) partite di Bundesliga al volante. Questo potrebbe essere il futuro del massimo campionato di calcio tedesco, secondo quanto rivelato dal sito specializzato Automobilwoche. La lega calcio tedesca (Dfl) potrebbe infatti concedere un pacchetto esclusivo per la visione delle partite di Bundesliga e della seconda serie sui sistemi presenti all’interno delle automobili a partire dalla stagione 2025/2026. Le case automobilistiche interessate sono Audi, Bmw e Mercedes, che comunque non entrerebbero in diretta concorrenza con le classiche emittenti televisive. Un progetto pilota è già in corso, dal momento che la Bundesliga sta trasmettendo alcuni contenuti sugli schermi delle automobili in collaborazione con Bmw. Ed è la ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023)dial. Questo potrebbe essere il futuro del massimodi calcio, secondo quanto rivelato dal sito specializzato Automobilwoche. La lega calcio tedesca (Dfl) potrebbe infatti concedere un pacchetto esclusivo per la visione delledie della seconda serie sui sistemi presenti all’interno delle automobili a partire dalla stagione 2025/2026. Le case automobilistiche interessate sono, Bmw e, che comunque non entrerebbero in diretta concorrenza con le classiche emittenti televisive. Un progetto pilota è già in corso, dal momento che lasta trasmettendo alcuni contenuti sugli schermi delle automobili in collaborazione con Bmw. Ed è la ...

