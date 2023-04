Brock Lesnar | ”Non sono sicuro del mio futuro in WWE”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 3 aprile 2023) Parlando con Daniel Cormier per ESPN,ha palrato del suoin WWE. La verità è che non sa davvero per quanto ancora vorrà essere nel mondo del wrestling, ma quella passione non si spegnerà mai per lui. “Ho lasciato l’attività in anticipo perché non mi piaceva viaggiare.solo un uomo semplice, e all’epoca era davvero troppo per me. Ma non lo so. Non so per quanto ancora sarò nel mondo del wrestling. Non lo so.“ha battuto Omos nel match di apertura della seconda notte di WrestleMania di quest’anno. La vittoria dipotrebbe anche essere un’indicazione cheresterà in WWE ancora per un po’, ma anchenon ne è del tuttoin questo momento.