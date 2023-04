Briatore | ' Governo Meloni? Non ne azzeccano una Con l' Ue che figura di m'

(Di lunedì 3 aprile 2023) Noi col Pnrr , quella roba lì, stiamo per fare una ciclopicadi merda se, come leggo, rimandiamo indietro i soldi. Devono cambiare strada, parlare di meno'.affronta anche il tema del ...

: 'Questo è ildel non fare. Il Rdc non è il problema' Flavioattacca ilMeloni . Il manager, che non ha mai nascosto le sue simpatie per la destra, ora punta il dito sul nuovo esecutivo : ' Non ne azzeccano una - spiegaal Fatto ...Flavioall'attacco delMeloni . L'opposizione che non t'aspetti arriva in un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano . Nel colloquio con Antonello Caporale l'imprenditore e socio della ...Ilha di recente approvato un decreto per il prolungamento delle concessioni ai balneari. Il ... Uno dei più noti personaggi che è dietro questo giro di affari è, che di recente in una ...

Un uomo del fare come lei, Flavio Briatore, che voto dà a questo governo Un uomo del fare non perde tempo con le lumache, la carne sintetica, eccetera Polemizza con l’idea della sovranità alimentare, ...Il governo ha di recente approvato un decreto per il prolungamento delle concessioni ai balneari. Il decreto prima avallato da Mattarella con molte perplessità è stato poi bloccato dal Consiglio (...) ...