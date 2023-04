(Di lunedì 3 aprile 2023) se, come leggo, rimandiamo indietro i soldi ". Non è cambiato nulla neanche sul Reddito di cittadinanza , strumento che notoriamente non piace all'imprenditore, nonostante sia stato riformato dall'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cristianovilla9 : RT @mfonthenet: Per una volta siamo d'accordo. Briatore a testa bassa contro il governo Meloni: “Sul Pnrr una ciclopica figura di m…” http… - mfonthenet : Per una volta siamo d'accordo. Briatore a testa bassa contro il governo Meloni: “Sul Pnrr una ciclopica figura di… - MagoDelleFiabe : Briatore a testa bassa contro il governo Meloni: “Sul Pnrr una ciclopica figura di m…” - ilriformista : Flavio #Briatore a sorpresa all’attacco del governo amico di #Meloni (e della socia Santanché): “Non perdere tempo… -

Mace l'ha anche con il surreale dibattito sul fascismo, tra gli attacchi della sinistra e i tentativi a destra di riscrivere la storia italiana: " Ti metti a perdere tempo con il fascismo, ...Prima era inda solo o qualche volta con il suo compagno di squadra. Ma guardate, detiene il ... "Solo 4 anni frustranti in McLaren"su Alonso: "In Aston Martin c'è entusiasmo, niente a ...In queste settimane si era vociferato di un avvicinamento all'imprenditore Flavio, ex di ...per la prima volta nonna di una bimba bellissima per la quale ha perso letteralmente la, la ...

Briatore a testa bassa contro il governo Meloni: “Sul Pnrr una ciclopica figura di m…” Il Riformista

Un uomo del fare come lei, Flavio Briatore, che voto dà a questo governo Un uomo del fare non perde tempo con le lumache, la carne… Leggi ...Dopo tante indiscrezioni Barbara D’Urso si lascia andare e racconta la sua verità sulla relazione con Flavio Briatore. È vero che sono usciti insieme ma c’è un ma… Barbara D’Urso è uscita dal silenzio ...