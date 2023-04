Brasile primo al mondo per letalità degli attacchi di squalo (Di lunedì 3 aprile 2023) Il Brasile guida la classifica mondiale di letalità degli attacchi di squali, che sono frequenti soprattutto nella regione del nord - est, superando i tassi registrati negli Stati Uniti e in Australia. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) Ilguida la classifica mondiale didi squali, che sono frequenti soprattutto nella regione del nord - est, superando i tassi registrati negli Stati Uniti e in Australia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... krudesky : RT @CucchiRiccardo: Il #Brasile sarà il primo paese al mondo a sanzionare gli episodi di #razzismo negli stadi con penalizzazione in classi… - duiliocolonna : #OnThisDay nel 2001 si svolge il GP del #Brasile, caratterizzato da un duello epico tra Michael #Schumacher e Juan-… - adapallai : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Brasile Primo giorno di lavoro per #DilmaRousseff alla guida della Banca di svilupp… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Brasile Primo giorno di lavoro per #DilmaRousseff alla guida della Banca di… - EnricoCandio : RT @itsmeback_: Bolsonaro è tornato in Brasile. La polizia federale non gli ha permesso di attraversare l'atrio (primo video). Il governo… -