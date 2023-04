Brahim Diaz a rischio per la Champions? Le ultime sulle condizioni

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il Napoli ieri ha perso la prima di tre sfide che si terranno nel mese di aprile contro il Milan. Complici anche gli episodi spiacevoli che si sono verificati allo Stadio Diego Armando Maradona, la serata di ieri in casa partenopea è da dimenticare per i tifosi e per la squadra. I prossimi appuntamenti contro i rossoneri sono valevoli per i quarti di finale diLeague e la posta in palio è la semifinale della massima competizione europea. Il Napoli affronterà il Milan prima a San Siro il 12 aprile alle 21:00 e poi nuovamente al Maradona il 18 aprile alla stessa ora. FOTO: Imago, Pioli e Spalletti Infortunio: leNel corso della partita di ieri sera,, autore del secondo gol del Milan, è stato sostituito al ...

Napoli - Milan 0 - 4: Leao eaffondano la squadra di Spalletti Doppietta di Rafael Leao in versione marziano, gol di unmagico e poker capolavoro di Saelemaekers : il Milan passa 4 - 0 a Napoli e rilancia le sue quotazioni nella corsa Champions (rossoneri ora terzi con un punto di vantaggio su Inter - Roma).Senza Osimhen, Spalletti non ha trovato chiavi tattiche alternative. Il Milan ha dominato tatticamente e agonisticamente AC Milan's Spanish midfielder(R) dribbles Napoli's Portuguese defender Mario Rui prior to shoot to score his side's second goal during the Italian Serie A football match between SSC Napoli and AC Milan on April 2, ...Giocate da 10 nella casa del "Diez". Per rilanciare il presente e costruire un altro pezzo di futuro. Al Maradona,ha dato al Milan la spinta verso la vittoria fin qui più pesante del campionato rossonero. Un assist per il ritorno al gol di Leao, un guizzo da prestigiatore per il raddoppio e un'altra ...

Problema fisico per Brahim Diaz: ecco le ultime sulle sue condizioni dopo il leggero fastidio muscolare accusato contro il Napoli Brahim Diaz, nella sfida contro il Napoli, è stato costretto ad ...Decidono la doppietta di Leao, accompagnata dalle reti di Brahim Diaz e Saelemaekers. La squadra di Pioli sale in terza posizione, a -4 dalla Lazio seconda in classifica che si è imposta a Monza 2-0 ...