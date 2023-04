Brad Pitt, la sua casa infestata dai fantasmi venduta ad un prezzo da paura (Di lunedì 3 aprile 2023) Brad Pitt ha venduto la sua casa infestata dai fantasmi ad un prezzo di 40 milioni di dollari. L’aveva acquistata nel 1994 per un milione e 700mila dollari da Cassandra Peterson, l’attrice celebre per il personaggio di Elvira, Mistress of the Dark. Peterson aveva spiegato chiaramente a Pitt, che la Briarcliff Manor, la villa da 29 stanze, distribuita su 7600 mq – situata a Los Feliz, nei pressi di Los Angeles – era infestata da presenze soprannaturali, ma lui l’aveva adorata e ci ha vissuto con la sua ex-moglie Angelina Jolie e i loro figli. Una veduta aerea della Briarcliff Manor, la casa di Brad Pitt a Los AngelesRiguardo ai fantasmi e ai fenomeni soprannaturali Cassandra Peterson ha ... Leggi su cultweb (Di lunedì 3 aprile 2023)ha venduto la suadaiad undi 40 milioni di dollari. L’aveva acquistata nel 1994 per un milione e 700mila dollari da Cassandra Peterson, l’attrice celebre per il personaggio di Elvira, Mistress of the Dark. Peterson aveva spiegato chiaramente a, che la Briarcliff Manor, la villa da 29 stanze, distribuita su 7600 mq – situata a Los Feliz, nei pressi di Los Angeles – erada presenze soprannaturali, ma lui l’aveva adorata e ci ha vissuto con la sua ex-moglie Angelina Jolie e i loro figli. Una veduta aerea della Briarcliff Manor, ladia Los AngelesRiguardo aie ai fenomeni soprannaturali Cassandra Peterson ha ...

