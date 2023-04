Botta e risposta Sangiuliano-Lissner sul valore del San Carlo (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBotta e risposta tra il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il soprintendente del Teatro San Carlo, Stephane Lissner, in occasione della presentazione del completamento dei lavori di restauro che hanno interessato il Massimo partenopeo. Tutto nasce da una dichiarazione del ministro contenuta nella cartella stampa in cui Sangiuliano dice che “oggi il San Carlo non ha ancora una proiezione pari alla sua storia, al suo valore e potenzialità. Bisogna lavorare per rafforzarla in tempi rapidi affinchè questa riapertura sia un vero rilancio e non un mero restauro, per quanto necessario, della struttura. Il San Carlo deve tornare ad avere il posto di primato che merita anche inserendosi in un generale ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutitra il ministro della Cultura, Gennaro, e il soprintendente del Teatro San, Stephane, in occasione della presentazione del completamento dei lavori di restauro che hanno interessato il Massimo partenopeo. Tutto nasce da una dichiarazione del ministro contenuta nella cartella stampa in cuidice che “oggi il Sannon ha ancora una proiezione pari alla sua storia, al suoe potenzialità. Bisogna lavorare per rafforzarla in tempi rapidi affinchè questa riapertura sia un vero rilancio e non un mero restauro, per quanto necessario, della struttura. Il Sandeve tornare ad avere il posto di primato che merita anche inserendosi in un generale ...

