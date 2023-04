Boss evaso dal carcere di Nuoro | arrestati un agente e la moglie di un detenuto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il 24 febbraio l’evasione nel più classico dei modi: calandosi con le lenzuola. Poi la scoperta: Marco Raduano, ildella mafia garganica aveva le chiavi per uscire e aveva avuto il tempo anche di provarle. Oggi la svolta sul caso dell’evasione dalnuorese di Badu ‘e Carros del 39enne con l’arresto, da parte della Squadra Mobile di, di due persone. In manette ladi une uncarcerario, che gli inquirenti ritengono abbiano avuto un ruolo. Gli investigatori avrebbero ricostruito un passaggio di denaro in cambio dell’introduzione all’interno dell’istituto di pena di uno o più telefoni cellulari. I due arresti arrivano a pochi giorni dalla visita a Badu ‘e Carros della commissione Giustizia della Camera, dopo le denunce dei sindacati per i problemi ...