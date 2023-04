Borseggiatrici rom, il clan che le sfrutta: "Colpite i turisti giapponesi a Milano e Venezia" (Di lunedì 3 aprile 2023) Le vittime preferite delle Borseggiatrici rom ? I turisti giapponesi . A 'Zona Bianca' prosegue l'inchiesta sui clan che manovrano le attività criminali nelle principali città italiane. La tratta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 aprile 2023) Le vittime preferite dellerom ? I. A 'Zona Bianca' prosegue l'inchiesta suiche manovrano le attività criminali nelle principali città italiane. La tratta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Simone_978_ : Sulle borseggiatrici rom @Capezzone mette tutti d'accordo tranne la sinistra che resta scollegata dalla realtà e da… - VincenzoLandi77 : RT @manginobrioches: Aggiornamento elenco falsi problemi e falsi nemici: - #rave - #migranti scriteriati - #opinionepubblica - #uteroinaff… - bam241264 : @HuffPostItalia Chi non rispetta la legge va punito ... vale per le borseggiatrici ROM di Milano come per questi 'attivisti' da strapazzo. - VitoCavarretta : @HoaraBorselli Davvero voi fascio leghisti sperate di distogliere l'attenzione degli italiani dalla incapacità del… - sandracipria : @Mariaro84538838 In galera ci andranno solo i ladri di merendine, i migranti e le borseggiatrici Rom. -