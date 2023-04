Borseggi e rapine sui mezzi pubblici | due arresti

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 3 aprile 2023)sui, eseguite due misure cautelari da Carabinieri e Polizia. Le indagini per una serie di furtisui. Questa mattina i Carabinieri della Stazione Napoli Stella e gli agenti della Polfer di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ad emettere il provvedimento il gip di Napoli su richiesta della locale Procura. A finire in manette per effetto della misura cautelari F.Z. ed E.D.P. rispettivamento di 55 e 39 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Gli inquirenti ritengono i due indagati gravemente indiziati di furto e rapina commessi all’interno o nelle immediate adiacenze della stazione di Piazza Cavour della metro linea due e lungo altre tratte dei ...