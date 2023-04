Borse Ue caute dopo la mossa Opec+. Vola il petrolio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : Borse Ue caute in avvio prima di inflazione Ue e Usa, euro rompe 1,09 sul dollaro Da - InvestingItalia : Borse Ue caute in avvio prima di inflazione Ue e Usa, euro rompe 1,09 sul dollaro - - infoiteconomia : Borse caute. Piazza Affari corre sola con oil e banche - infoiteconomia : Borse caute. Piazza Affari corre sola con oil e banche - BJLiguria : Borse europee caute, chiusura in moderato rialzo -

Spread poco mosso in area 180 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nella prima seduta della settimana,europee in leggero aumento, dopo la forte rimonta dell'ultima giornata dell'ottava precedente ...europeea metà mattina, mentre si muove al ribasso Piazza Affari frenata dai titoli bancari. Il dato sui prezzi al consumo in UE ha mostrato una inflazione in netto calo , nel mese di ...Seduta all'insegna della cautela per leeuropee, che hanno terminato le contrattazioni in moderato rialzo. I mercati finanziari hanno superato lo shock causato venerdì scorso da Deutsche Bank ma restano prudenti, con l'oro, classico ...

Borse oggi 3 aprile | Europa cauta dopo il taglio dell’Opec+ (e il rialzo del petrolio) Corriere della Sera

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Borsa di Milano oggi 31 marzo: Ftse Mib apre sopra la parità, ma poi cambia direzione e flette sotto la parità. Spread sui 185 punti e indici europei in rialzo.