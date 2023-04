Borsa: Olidata torna agli scambi dopo 7 anni e chiude a 0,276 euro (Di lunedì 3 aprile 2023) Olidata, azienda storica del settore Ict in Italia, torna alle contrattazioni a Piazza Affari. Un ritorno alla quotazione atteso da migliaia di piccoli azionisti. Il titolo, che era stato sospeso 7 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023), azienda storica del settore Ict in Italia,alle contrattazioni a Piazza Affari. Un ritorno alla quotazione atteso da migliaia di piccoli azionisti. Il titolo, che era stato sospeso 7 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Olidata torna in Borsa Italiana dopo 7 anni. “Vogliamo valorizzare il genio Made in Italy” #torna #Olidata #in… - ES1670 : Finalmente una bella notizia. Abbiamo bisogno di non restare emarginati da quel settore strategico e di avere possi… - Daniele39260567 : RT @StartMagNews: #Olidata, storica azienda informatica, dopo conti in perdita e una procedura di liquidazione, è stata riammessa a Piazza… - Man115tn1 : RT @StartMagNews: #Olidata, storica azienda informatica, dopo conti in perdita e una procedura di liquidazione, è stata riammessa a Piazza… - EnricoAntonio68 : RT @StartMagNews: #Olidata, storica azienda informatica, dopo conti in perdita e una procedura di liquidazione, è stata riammessa a Piazza… -