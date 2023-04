Borsa | Milano sale con l' Europa | Wti sopra gli 80 dollari

(Di lunedì 3 aprile 2023) Piazza Affari prosegue in rialzo la seduta in una giornata cautamente positiva per la maggior parte delle Borse europee. A sostenere i listini sono i titoli energetici, in forte rialzo dopo la ...

sale dello 0,4%, al pari di Parigi, Londra avanza dello 0,6% mentre Francoforte è poco mossa. Contrastati i future su Wall Street, dove il Nasdaq cede lo 0,7% e il Dow Jones sale dello 0,3%. A ...... si mettono in gioco perche' tutto sia efficiente, ma anche piacevole", ha detto Rossini, parlando durante l'evento di presentazione della kermesse, in corso al Mudec di, spiegando che "la ...Bilancio positivo per i listini del Vecchio Continente , con Piazza Affari che si muove sulla stessa lunghezza d'onda. Ladiè trainata dai titoli petroliferi (con il rally del greggio provocato dal taglio della produzione da parte dell'OPEC+ ) e dalle banche (nel giorno in cui UniCredit avvia la prima ...

Borsa di Milano oggi 31 marzo: Ftse Mib è in guadagno Money.it

Avvio incerto per le borse europee, con Piazza affari poco sopra la parità. Il Ftse Mib scambia in rialzo dello 0,3% a 27.200 punti, con acquisti soprattutto sui petroliferi Saipem… Leggi ...È quanto emerge dal report di Deloitte per Confindustria Nautica “The State of the Art of the Global Yachting Market” presentato oggi a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano, alla ...