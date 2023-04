Borsa: l'Europa in tenuta dopo Wall street, Milano +0,5% (Di lunedì 3 aprile 2023) Mercati azionari del Vecchio continente in genere poco sopra la parità dopo l'avvio di Wall street: le Borse migliori sono Londra e Amsterdam che salgono di oltre mezzo punto percentuale, con l'indice ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) Mercati azionari del Vecchio continente in genere poco sopra la paritàl'avvio di: le Borse migliori sono Londra e Amsterdam che salgono di oltre mezzo punto percentuale, con l'indice ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Borsa: l'Europa in tenuta dopo Wall street, Milano +0,5% - infoiteconomia : Borsa: l’Europa in tenuta dopo Wall street, Milano +0,5% - fisco24_info : Borsa: l'Europa in tenuta dopo Wall street, Milano +0,5%: Gas rimbalza con petrolio. Bene Saipem, Tenaris ed Eni - GesuDioVivente : Pura speculazione, e i prezzi ??. @Lagarde et alors? Quand ?? l’inflation? Processus satanique!!! Borsa: i petrolif… - infoiteconomia : Borsa: Milano sale con l’Europa, Wti sopra gli 80 dollari -