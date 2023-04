Borsa di Milano oggi 3 aprile 2023

(Di lunedì 3 aprile 2023)– . In Piazza Affari, con l’aiuto del greggio, Saipem e Tenaris salgono del 5%, con Eni in aumento del 4,7% a 13,5 euro. Molto bene anche Unicredit che cresce del 3,8% quota 18 euro dopo aver definito le modalità per l’esecuzione della prima tranche del programma di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:tiene: spread sopra 211 punti, corre Leonardodi7 novembre 2022di10 novembre 2022di17 novembre 2022di29 novembre 2022di ...

Prima seduta della settimana leggermente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,24% a 27.179 punti, con l'Ftse All share in identica crescita a quota 29.384. I mercati azionari del Vecchio continente si sono mossi ...

Prima seduta della settimana leggermente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,24% a 27.179 punti, con l'Ftse All share in identica crescita a quota 29.384.