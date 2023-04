Borghi: «Inter verso un cambiamento radicale, non solo per Inzaghi!» (Di lunedì 3 aprile 2023) Stefano Borghi dagli studi di DAZN, ha parlato del momento di difficoltà dell’Inter considerata anche la posizione in bilico di Simone Inzaghi. cambiamento – Borghi parla del possibile cambiamento, e non solo per quanto riguarda la panchina: «L’Inter ha la Coppa Italia contro la Juventus, giocherà tutte partite pesanti. La situazione è quella più infuocata. Come rosa dovrebbe essere quella meno in discussione, però ha perso 10 partite su 28 ed è sempre lì! Le altre adesso sono più vicine. Io sono convinto che si arriverà a una volata bella corposa. Questo mese di aprile può fare un po’ di selezione, però poi ci sarà ancora tanto campionato. Si è rotto qualcosa con Inzaghi? La sensazione è che l’Inter va verso un ... Leggi su inter-news (Di lunedì 3 aprile 2023) Stefanodagli studi di DAZN, ha parlato del momento di difficoltà dell’considerata anche la posizione in bilico di Simone Inzaghi.parla del possibile, e nonper quanto riguarda la panchina: «L’ha la Coppa Italia contro la Juventus, giocherà tutte partite pesanti. La situazione è quella più infuocata. Come rosa dovrebbe essere quella meno in discussione, però ha perso 10 partite su 28 ed è sempre lì! Le altre adesso sono più vicine. Io sono convinto che si arriverà a una volata bella corposa. Questo mese di aprile può fare un po’ di selezione, però poi ci sarà ancora tanto campionato. Si è rotto qualcosa con Inzaghi? La sensazione è che l’vaun ...

