Boom visitatori per Agri e Slow Travel Expo, nasce tavolo su turismo sostenibile (Di lunedì 3 aprile 2023) Bergamo, 3 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Agri e Slow Travel Expo - Fiera dei Territori chiude i battenti alla Fiera di Bergamo, consolidandosi quale appuntamento di riferimento per la filiera e gli appassionati di viaggio. La manifestazione ospitata dalla Fiera di Bergamo si è rivelata, oltrechè occasione di scoperta per viaggiatori curiosi, fucina di idee sul turismo del futuro, momento di dibattito e incontro tra i principali stakeholder del settore, che si sono dati appuntamento in questa 'maratona' dedicata al turismo lento e sostenibile: 20.000 persone hanno visitato la fiera nei tre giorni di esposizione, alla scoperta dell'offerta turistica ed enogastronomica di destinazioni italiane ed europee, con spettacoli di intrattenimento e degustazioni negli stand, ...

