Bonucci | futuro in dubbio | scelto il sostituto | le ultime

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ildisembra essere in; la Juventus, in vista dell’estate, ha messo gli occhi su un difensore di assoluto valore. A livello difensivo, la Juventus ha scoperto (nellesettimane) Gatti; le prestazioni contro Friburgo ed Inter potrebbero aver cambiato le gerarchie nell’ultimo periodo di stagione. Per il, dunque, Allegri ha una risorsa in più a livello difensivo; il problema rischia di essere la figura di(Ansafoto)L’esperto centrale azzurro sta vivendo una stagione veramente complessa tra infortuni fisici e una serie di prestazioni sicuramente non al livello. Una situazione su cui ragionare perché, il prossimo anno, la Juventus non può permettersi di avere un giocatore out per gran parte della stagione. Proprio per ...