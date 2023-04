Bomba San Pietroburgo, per l'omicidio di Tatarsky ricercata una donna: la bomba era nascosta in una statuetta (Di lunedì 3 aprile 2023) Le forze di sicurezza russe ricercano una ragazza di 26 anni, Daria Trepova, residente a San Pietroburgo, sospettata dell'attentato costato la vita al propagandista pro guerra in... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 3 aprile 2023) Le forze di sicurezza russe ricercano una ragazza di 26 anni, Daria Trepova, residente a San, sospettata dell'attentato costato la vita al propagandista pro guerra in...

