Bomba in bar di San Pietroburgo: ucciso il blogger filo-russo Tatarsky. Fermata una donna (Di lunedì 3 aprile 2023) Una donna russa di 26 anni è stata arrestata nella notte per l’attentato con una Bomba in un bar di San Pietroburgo che ha causato la morte del blogger nazionalista Vladlen Tatarky e il ferimento di 32 persone, secondo l’ultimo bilancio. L’agenzia Ria Novosti parla di 10 persone in gravi condizioni. Nel bar, non lontano dall’università, doveva svolgersi un incontro dei “cybersoldati dell’informazione in Russia” di Cyber Front Z: attivisti che attraverso i social sostengono l’invasione russa e attaccano i detrattori. Il quarantenne “blogger militare” Vladlen Tatarsky, il cui vero nome era Maksim Fomin, era nato nel Donbass e aveva oltre mezzo milione di follower su Telegram. La Bomba nel bar di San Pietroburgo L’attentato, non ancora rivendicato, è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 aprile 2023) Unarussa di 26 anni è stata arrestata nella notte per l’attentato con unain un bar di Sanche ha causato la morte delnazionalista Vladlen Tatarky e il ferimento di 32 persone, secondo l’ultimo bilancio. L’agenzia Ria Novosti parla di 10 persone in gravi condizioni. Nel bar, non lontano dall’università, doveva svolgersi un incontro dei “cybersoldati dell’informazione in Russia” di Cyber Front Z: attivisti che attraverso i social sostengono l’invasione russa e attaccano i detrattori. Il quarantenne “militare” Vladlen, il cui vero nome era Maksim Fomin, era nato nel Donbass e aveva oltre mezzo milione di follower su Telegram. Lanel bar di SanL’attentato, non ancora rivendicato, è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Bomba in bar a #SanPietroburgo: morto noto blogger nazionalista e corrispondente di guerra russo #VladlenTatarsky… - Agenzia_Ansa : Esplosione di un ordigno in un bar nel centro di San Pietroburgo, vicino all'Università. Una persona è morta - il b… - fanpage : Un'esplosione all'interno di un bar a San Pietroburgo, in Russia, ha ucciso il noto blogger nazionalista e corrispo… - Bayanov74 : RT @MadaMax71: @jacopo_iacoboni @LaStampa Far esplodere una bomba in un bar è da vigliacchi terroristi chiunque sia stato e non può essere… - SecolodItalia1 : Bomba in bar di San Pietroburgo: ucciso il blogger filo-russo Tatarsky. Fermata una donna -