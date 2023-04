Bomba a San Pietroburgo, il "Street Food Bar" distrutto dopo l'esplosione (Di lunedì 3 aprile 2023) Non si conoscono ancora autori, mandanti e movente dell'attentato avvenuto ieri in un bar di San Pietroburgo in cui e' rimasto ucciso Vladlen Tatarsky, blogger vicino a Yevgeny Prigozhin, il capo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) Non si conoscono ancora autori, mandanti e movente dell'attentato avvenuto ieri in un bar di Sanin cui e' rimasto ucciso Vladlen Tatarsky, blogger vicino a Yevgeny Prigozhin, il capo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Esplosione di un ordigno in un bar nel centro di San Pietroburgo, vicino all'Università. Una persona è morta - il b… - fattoquotidiano : Ultim'ora: Bomba a San Pietroburgo, morto blogger nazionalista russo - fanpage : Un'esplosione all'interno di un bar a San Pietroburgo, in Russia, ha ucciso il noto blogger nazionalista e corrispo… - BorgheseIl : RT @Halexyt: Il nome della ragazza che avrebbe portato la bomba a #Tatarsky è #DariaTrepova, nata nel 1997, residente a San Pietroburgo. Se… - RSInews : Blogger russo ucciso, arrestata una sospettata - In manette la donna che avrebbe consegnato la statua con la bomba… -