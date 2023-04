Bomba a San Pietroburgo | donna ricercata per omicidio blogger Tatarsky

(Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – Unaresidente a San, Daria Trepova, èperché sospettata dell’delmilitare russo Vladlen, ucciso ieri in un bar di San. In precedenza sembrava che lafosse già stata arrestata, ma l’agenzia di stampa russa Fontanka nega informazioni sulla sua detenzione. Secondo il sito di notizie, le forze dell’ordine russe hanno condotto perquisizioni nel quartiere Pushkinsky di San. “Le ricerche si sono concluse in un appartamento presumibilmente collegato a una ragazza sospettata di coinvolgimento nell’esplosione”, scrive, aggiungendo che una, presumibilmente la madre della ragazza, è stata portata fuori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Esplosione di un ordigno in un bar nel centro di San Pietroburgo, vicino all'Università. Una persona è morta - il b… - fattoquotidiano : Ultim'ora: Bomba a San Pietroburgo, morto blogger nazionalista russo - fanpage : Un'esplosione all'interno di un bar a San Pietroburgo, in Russia, ha ucciso il noto blogger nazionalista e corrispo… - Paola_la_gatta : RT @Agenzia_Ansa: Esplosione di un ordigno in un bar nel centro di San Pietroburgo, vicino all'Università. Una persona è morta - il blogger… - Fantast27655985 : RT @MarcoFattorini: «Gli ucraini non hanno dignità umana. Se proprio li vogliamo paragonare a noi, diciamo che sono dei russi mentalmente d… -

La donna fu uccisa con unapiazzata nel sottoscocca della sua auto mentre stava percorrendo ...dinamitardo di ieri sera contro un blogger militare - Vladen Tatarski - in un bar diPietroburgo ...in un caffè aPietroburgo Daria Trepova, nata nel 1997, avrebbe consegnato materialmente la statuetta: era stata già arrestata in passato a manifestazioni per la pace. Vive a Pushkin, non ...L'assassinio del blogger militare ultranazionalista russo Maksim Fomin, alias Vladlen Tatarsky, in un bar di proprietà di Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo Wagner, aPietroburgo potrebbe ...

Bomba a San Pietroburgo, ucciso il blogger nazionalista russo Tatarsky | Mosca lo omaggia e attacca l'Occidente: "Difende i giornalisti, ma ora tace" TGCOM

(Adnkronos) – Una donna residente a San Pietroburgo, Daria Trepova, è ricercata perché sospettata dell’omicidio del blogger militare russo Vladlen Tatarsky, ucciso ieri in un bar di San Pietroburgo. I ...È salito a 32 il numero dei feriti nell’esplosione del caffè a San Pietroburgo, in Russia, in cui ha perso la vita un blogger russo, Vladlen Tatarsky, vero nome Maxim Fomin, vicino alle posizioni di V ...