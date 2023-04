Bomba a San Pietroburgo, donna ricercata per omicidio blogger Tatarsky (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) - Una donna residente a San Pietroburgo ?è ricercata perché sospettata dell' compresa la distruzione del ponte di Kerch , ucciso ieri in un bar di San Pietroburgo. In precedenza sembrava che la donna fosse già stata arrestata, ma oggi il ministero dell'Interno russo ha inserito Darya Trepova nella lista dei ricercati in relazione all'esplosione. Secondo il sito russo Fontanka, le forze dell'ordine hanno condotto perquisizioni nel quartiere Pushkinsky di San Pietroburgo, dove la ragazza risulta residente. “Le ricerche si sono concluse in un appartamento da dove una donna, presumibilmente la madre di Trepova, è stata portata fuori dall'abitazione a volto coperto", scrive il giornale. Secondo quanto riferito dai media russi, Trepova è nata a San ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) - Unaresidente a San?èperché sospettata dell' compresa la distruzione del ponte di Kerch , ucciso ieri in un bar di San. In precedenza sembrava che lafosse già stata arrestata, ma oggi il ministero dell'Interno russo ha inserito Darya Trepova nella lista dei ricercati in relazione all'esplosione. Secondo il sito russo Fontanka, le forze dell'ordine hanno condotto perquisizioni nel quartiere Pushkinsky di San, dove la ragazza risulta residente. “Le ricerche si sono concluse in un appartamento da dove una, presumibilmente la madre di Trepova, è stata portata fuori dall'abitazione a volto coperto", scrive il giornale. Secondo quanto riferito dai media russi, Trepova è nata a San ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Esplosione di un ordigno in un bar nel centro di San Pietroburgo, vicino all'Università. Una persona è morta - il b… - fattoquotidiano : Ultim'ora: Bomba a San Pietroburgo, morto blogger nazionalista russo - fanpage : Un'esplosione all'interno di un bar a San Pietroburgo, in Russia, ha ucciso il noto blogger nazionalista e corrispo… - leftsnoopy : RT @MarcoFattorini: «Gli ucraini non hanno dignità umana. Se proprio li vogliamo paragonare a noi, diciamo che sono dei russi mentalmente d… - ProgettoLepanto : RT @Halexyt: Il nome della ragazza che avrebbe portato la bomba a #Tatarsky è #DariaTrepova, nata nel 1997, residente a San Pietroburgo. Se… -