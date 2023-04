Bolzano, 18enne accoltellato in centro storico: operato d'urgenza è grave (Di lunedì 3 aprile 2023) Momenti di paura questa sera in centro storico a Bolzano dove un ragazzo di 18 anni nel corso di una rissa tra giovani è stato accoltellato all'addome e ora si trova in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano. La polizia di Stato ha rintracciato un 15 enne che è stato condotto in questura per accertamenti. L’episodio si è verificato nei pressi della fermata degli autobus cittadini di piazza Domenicani di fronte alla sede dell'Inps. Nel corso della rissa uno dei presenti ha estratto il coltello ferendo all'addome e alla bocca il diciottenne. I sanitari lo hanno soccorso a terra privo di sensi e, trasportato in ospedale, è stato subito operato. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 3 aprile 2023) Momenti di paura questa sera indove un ragazzo di 18 anni nel corso di una rissa tra giovani è statoall'addome e ora si trova in gravi condizioni all'ospedale di. La polizia di Stato ha rintracciato un 15 enne che è stato condotto in questura per accertamenti. L’episodio si è verificato nei pressi della fermata degli autobus cittadini di piazza Domenicani di fronte alla sede dell'Inps. Nel corso della rissa uno dei presenti ha estratto il coltello ferendo all'addome e alla bocca il diciottenne. I sanitari lo hanno soccorso a terra privo di sensi e, trasportato in ospedale, è stato subito

