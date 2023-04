BolognaFestival 2023 | il concerto di Jordi Savall sullo Stabat Mater? Un rito sacro di grande partecipazione spirituale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ascoltate la musica cosiddetta classica. Se decidete di farlo sforzatevi di ascoltarla con attenzione, leggendo i testi contenuti sui dischi, sui cd. Oppure cercando sul web informazioni su ciò che state ascoltando o addirittura spendendo quel poco che basta per comprarvi un libro che racconti e spieghi qualcosa sul musicista che state ascoltando. Questo invito, da ripetere altre volte come un mantra, è fatto perché la musica cosiddetta classica non deve essere un genere in estinzione, non deve essere relegato nei musei, non può essere cancellato solo perché colpevolmente ignorato. La scoperta della musica classica da parte di ciascuno di noi rappresenta una sorpresa che carezza l’anima, muove la mente, stimola l’umore. E ne abbiamo unbisogno tutti. Provate e non ve ne pentirete. Consigli da tenere in conto soprattutto se si partecipa a un ...