Bollette non pagate e cadute in prescrizione: quali sono quelle che si possono non pagare nel 2023 (Di lunedì 3 aprile 2023) Non tutti sanno che anche le Bollette delle utenze vanno in prescrizione. Vediamo quando il debito si considera decaduto. Oltre un certo periodo dalla loro emissione, le Bollette possono essere non pagate dagli utenti. Il fornitore perde il diritto alla riscossione e il consumatore non incorre in alcuna sanzione o penale. Ma a condizione che nel frattempo non ci siano stati atti interruttivi della prescrizione. quali sono i tempi? Dopo un determinato periodo di tempo, salvo atti interruttivi, anche le Bollette si prescrivono (AnsaFoto – Grantennistoscana.it)Il tempo di prescrizione per le Bollette, in passato pari a 5 anni, è stato ridotto a 2 con una modifica dell’Arera del 2019 (confermata anche ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 3 aprile 2023) Non tutti sanno che anche ledelle utenze vanno in. Vediamo quando il debito si considera decaduto. Oltre un certo periodo dalla loro emissione, leposessere nondagli utenti. Il fornitore perde il diritto alla riscossione e il consumatore non incorre in alcuna sanzione o penale. Ma a condizione che nel frattempo non ci siano stati atti interruttivi dellai tempi? Dopo un determinato periodo di tempo, salvo atti interruttivi, anche lesi prescrivono (AnsaFoto – Grantennistoscana.it)Il tempo diper le, in passato pari a 5 anni, è stato ridotto a 2 con una modifica dell’Arera del 2019 (confermata anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iacopo_melio : Il decreto riguardante bollette, fisco e sanità ha subìto modifiche durante l'approvazione in Consiglio dei Ministr… - Italiantifa : Mentre In Francia la protesta per l'età pensionabile unisce tutti i francesi,in Italia I fascisti vengono sdoganat… - dottorbarbieri : ?????? SI APPRENDE: con il #DLBollette il Governo si appresta a reintrodurre gli oneri di sistema nelle bollette elett… - PaoneAle : RT @iacopo_melio: Il decreto riguardante bollette, fisco e sanità ha subìto modifiche durante l'approvazione in Consiglio dei Ministri: chi… - stefanospidy : RT @boni15_boni: Giorgia Meloni assicura che quello infilato di soppiatto nel decreto bollette “non è un condono tributario penale”. Eppure… -