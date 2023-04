Bollette luce e gas: arriva il risparmio. Ecco di quanto parliamo (Di lunedì 3 aprile 2023) Ci sono sicuramente delle buone notizie in arrivo per tutte le famiglie italiane. Ad anticiparle ieri è stato il presidente dell’Arera Stefano Besseghini. “Ci saranno delle variazioni importanti superiori al 20% sicuramente” , “gli uffici stanno completando adesso anche alla luce del decreto di ieri i conti. Sul gas credo ormai che siamo a fine mese, sarebbe ragionevole aspettarsi qualcosa intorno al 10% perché in quel caso la variazione più importante l’ha fatta nei due mesi precedenti, quindi che adesso riesca a recuperare molto più di quello mi sembra difficile”. Queste le sue parole. Bollette luce e gas: cosa succederà adesso? – Formatonews.itSi tratta di un provvedimento di un notevole valore, ossia pari a 4,9 miliardi di euro. Cerchiamo di fare chiarezza, per comprendere meglio cosa accadrà e come si cercherà ... Leggi su formatonews (Di lunedì 3 aprile 2023) Ci sono sicuramente delle buone notizie in arrivo per tutte le famiglie italiane. Ad anticiparle ieri è stato il presidente dell’Arera Stefano Besseghini. “Ci saranno delle variazioni importanti superiori al 20% sicuramente” , “gli uffici stanno completando adesso anche alladel decreto di ieri i conti. Sul gas credo ormai che siamo a fine mese, sarebbe ragionevole aspettarsi qualcosa intorno al 10% perché in quel caso la variazione più importante l’ha fatta nei due mesi precedenti, quindi che adesso riesca a recuperare molto più di quello mi sembra difficile”. Queste le sue parole.e gas: cosa succederà adesso? – Formatonews.itSi tratta di un provvedimento di un notevole valore, ossia pari a 4,9 miliardi di euro. Cerchiamo di fare chiarezza, per comprendere meglio cosa accadrà e come si cercherà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Nuova boccata d’ossigeno per famiglie e imprese: calano del 20% le bollette della luce e del 10% quelle del gas.… - Giorgiolaporta : Finalmente una buona notizia: dimezzano i costi delle #bollette. Perché quando le bollette salgono è colpa della… - FratellidItalia : ?? Scende ancora il costo delle bollette della luce, con un risparmio per le famiglie in tutela del 55,3%: il lavoro… - ChristianDB1908 : @marifcinter Le priorità dell’Inter attualmente sono le bollette della luce del mese di Marzo - 2didenari : Il lunedì dei mercati in #Meteoborsa e le novità sulle #bollette di luce e gas. ?? Ascolta il podcast ??… -