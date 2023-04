Bocchino: su Meloni avevo dubbi, ma mi sono ricreduto. Per fare una Giorgia servono mille Schlein (Di lunedì 3 aprile 2023) Per Italo Bocchino resta il giornalismo la chiave di volta di una carriera editoriale e politica tornate alla ribalta grazie alle performance tv in veste di opinionista – («nei talk smonto le falsità contro il governo», dichiara lui stesso) – sia nel salotto di Otto e mezzo, che nell’arena di Piazza Pulita. Lo conferma lui stesso in un’intervista a tutta pagina rilasciata a la Repubblica, in cui esordisce: «Cosa è successo dopo l’uscita dal Parlamento nel 2013? Ho rimesso a posto la mia vita; ho riflettuto sugli errori commessi, alla fine un uomo è il prodotto degli errori commessi; e ho letto i libri che non avevo letto, visto i film che mi ero perso, ho viaggiato. sono in partenza per l’India». E, soprattutto: «sono tornato al Secolo, come giornalista. Ora ne sono il direttore editoriale». Italo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 aprile 2023) Per Italoresta il giornalismo la chiave di volta di una carriera editoriale e politica tornate alla ribalta grazie alle performance tv in veste di opinionista – («nei talk smonto le falsità contro il governo», dichiara lui stesso) – sia nel salotto di Otto e mezzo, che nell’arena di Piazza Pulita. Lo conferma lui stesso in un’intervista a tutta pagina rilasciata a la Repubblica, in cui esordisce: «Cosa è successo dopo l’uscita dal Parlamento nel 2013? Ho rimesso a posto la mia vita; ho riflettuto sugli errori commessi, alla fine un uomo è il prodotto degli errori commessi; e ho letto i libri che nonletto, visto i film che mi ero perso, ho viaggiato.in partenza per l’India». E, soprattutto: «tornato al Secolo, come giornalista. Ora neil direttore editoriale». Italo ...

