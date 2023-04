BMW M2 - ancora la quintessenza del reparto Motorsport - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 3 aprile 2023) L'aspettavo da parecchio tempo, la seconda serie della BMW M2. Almeno da quando, per la prima volta, mi era capitato di mettere le mani sulla sorella minore, la M240i.in fasce, sotto forma di camuffature che ne nascondevano l'aspetto definitivo, quel modello M Performance mi aveva colpito per le sue potenzialità esplosive. E mi chiedevo dove ilavesse potuto spostare l'asticella con l'allora nascitura variante estrema. Ecco, adesso ho finalmente avuto la risposta: tremendamente vicino a M3 e M4. La seconda serie della sportiva più compatta della linea M ha preso una maturità e una sicurezza che le erano sconosciute in precedenza, ma d'altra parte ha anche sfumato alcune delle spigolosità che rendevano il suo carattere così unico all'interno del panorama automobilistico. Davanti fa discutere. Ma non per il ...