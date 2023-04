Blu Basket, la vendetta è servita: espugnata Cento nel primo match della fase a orologio (Di lunedì 3 aprile 2023) La Blu Basket inaugura la seconda fase con una vittoria di squadra e di spessore sul parquet di Cento (77-88), dove a dicembre era stata sconfitta in Coppa Italia. I due punti la issano al primo posto solitario nel Girone Giallo che determinerà il ranking delle migliori sei in chiave playoff. Coach Finelli può finalmente contare su tutti i dieci effettivi a disposizione e lo starting five vede in campo Giuri, Cerella, Marini, Lombardi e Marcius. Sul fronte opposto, Mecacci opta per Moreno, Marks, Toscano, Archie e Berti. Il primo canestro dell’incontro è del centro biancorosso Berti, ma Cerella risponde subito da tre e in un amen la Gruppo Mascio va in doppia cifra di margine con un “due più uno” di Lombardi: 3-13 (4?). Dalla panchina biancorossa esce Tomassini e la Benedetto XIV si riavvicina (14-15), ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 3 aprile 2023) La Bluinaugura la secondacon una vittoria di squadra e di spessore sul parquet di(77-88), dove a dicembre era stata sconfitta in Coppa Italia. I due punti la issano alposto solitario nel Girone Giallo che determinerà il ranking delle migliori sei in chiave playoff. Coach Finelli può finalmente contare su tutti i dieci effettivi a disposizione e lo starting five vede in campo Giuri, Cerella, Marini, Lombardi e Marcius. Sul fronte opposto, Mecacci opta per Moreno, Marks, Toscano, Archie e Berti. Ilcanestro dell’incontro è del centro biancorosso Berti, ma Cerella risponde subito da tre e in un amen la Gruppo Mascio va in doppia cifra di margine con un “due più uno” di Lombardi: 3-13 (4?). Dalla panchina biancorossa esce Tomassini e la Benedetto XIV si riavvicina (14-15), ...

