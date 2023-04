Blitz della polizia locale in un capannone industriale: 145mila gli articoli sequestrati, denunciato titolare (Di lunedì 3 aprile 2023) Portalampade, adattatori, spine e multi presa tutti non conformi e potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. Ingente il quantitativo di prodotti sequestrati durante un’operazione congiunta portata avanti dal comando di diverse Polizie Locali quali quelle di Roma, Milano e Tivoli. A seguito della mirata ed intensa attività di indagine che si è svolta all’interno di un capannone industriale, il titolare del locale è stato denunciato e gli articoli sequestrati. Micro Schede SD, Pen Drive e Cover contraffatte: maxi sequestro a Ciampino, oltre 400 i prodotti sospetti I prodotti sequestrati durante l’operazione congiunta della polizia locale I fatti sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Portalampade, adattatori, spine e multi presa tutti non conformi e potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. Ingente il quantitativo di prodottidurante un’operazione congiunta portata avanti dal comando di diverse Polizie Locali quali quelle di Roma, Milano e Tivoli. A seguitomirata ed intensa attività di indagine che si è svolta all’interno di un, ildelè statoe gli. Micro Schede SD, Pen Drive e Cover contraffatte: maxi sequestro a Ciampino, oltre 400 i prodotti sospetti I prodottidurante l’operazione congiuntaI fatti sono ...

