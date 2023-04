"Bla bla bla, solo chiacchiere": Giarrusso umiliato in diretta, volano stracci (Di lunedì 3 aprile 2023) "Perché ritengo sbagliato il nuovo codice degli appalti? Già oggi, con procedure e regole complesse, ci sono enormi fenomeni di corruzione in Italia, non dobbiamo fare finta che non ci sia la corruzione": Dino Giarrusso lo ha detto nello studio di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. L'europarlamentare ha aggiunto: "Al Nord c'è un'infiltrazione criminale pazzesca. Abbiamo visto intercettazioni di gente che va a fare i collaudi delle gallerie cantando le canzoni di Loredana Bertè o dicendo 'qui crolla tutto, abbiamo fatto le cose con il cartone'. In Italia un problema di corruzione e di infiltrazione della criminalità c'è. Chi lo dice non vuole opporsi alle opere pubbliche, facciamola finita con questa retorica penosa per cui chi vuole che i soldi pubblici siano spesi bene e non vadano alla mafia sia uno che vuole dire no a tutto". Klaus Davi contro Dino ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) "Perché ritengo sbagliato il nuovo codice degli appalti? Già oggi, con procedure e regole complesse, ci sono enormi fenomeni di corruzione in Italia, non dobbiamo fare finta che non ci sia la corruzione": Dinolo ha detto nello studio di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. L'europarlamentare ha aggiunto: "Al Nord c'è un'infiltrazione criminale pazzesca. Abbiamo visto intercettazioni di gente che va a fare i collaudi delle gallerie cantando le canzoni di Loredana Bertè o dicendo 'qui crolla tutto, abbiamo fatto le cose con il cartone'. In Italia un problema di corruzione e di infiltrazione della criminalità c'è. Chi lo dice non vuole opporsi alle opere pubbliche, facciamola finita con questa retorica penosa per cui chi vuole che i soldi pubblici siano spesi bene e non vadano alla mafia sia uno che vuole dire no a tutto". Klaus Davi contro Dino ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioSigolo : @____Bla__ ??dove abiti non c'è l'usanza - RRandazz : @tempoweb Invece del solito blà blà bla, può far qualcosa per i prezzi degli alimentari alle stelle??! Questo è un vero problema. - GiovanniCaredd8 : @Giusepp41094293 @giubileif Bla bla bla bla bla a....bla bla bla.... Questo è ciò che traspare nel suo twitt. - Carla_00000 : @WhyckieQueenie @MissEva88504720 @Lasabry91196702 @io_anit E tu che sei? Una babbea che fa bla bla bla e basta, ecc… - ASefardito : @_Ronacs @odio_limone E no, perché poi ogni volta mi devo trovare la tl invasa da 'i romanisti sono così, questo fa… -

La scaletta del concerto dei Måneskin al Forum di Assago a Milano ... pesce d'aprile La scaletta del concerto dei Måneskin ad Assago Per la scaletta del concerto sono previste le seguenti canzoni: Don't wanna sleep Zitti e buoni Baby said Bla bla bla Kool kids The ... "Nati per giocare": giochi da tavolo over 16 al BLA il 6 e il 20 aprile L'iniziativa è gratuita e si terrà presso il BLA (Biblioteca Ludoteca Archivio P. Monelli) in via Silvio Pellico 9. Le serate sono organizzate con la collaborazione di Balena Ludens. Per informazioni ... Lo Junior Eurovision Song Contest 2023 si terrà a Nizza Allo Junior Eurovision 2022 l'Italia è arrivata undicesima con Chanel Dilecta e la sua 'Bla bla bla', a parimerito con la Polonia. Chi sarà il prossimo rappresentante italiano Sarà scelto dal ... ... pesce d'aprile La scaletta del concerto dei Måneskin ad Assago Per la scaletta del concerto sono previste le seguenti canzoni: Don't wanna sleep Zitti e buoni Baby saidKool kids The ...L'iniziativa è gratuita e si terrà presso il(Biblioteca Ludoteca Archivio P. Monelli) in via Silvio Pellico 9. Le serate sono organizzate con la collaborazione di Balena Ludens. Per informazioni ...Allo Junior Eurovision 2022 l'Italia è arrivata undicesima con Chanel Dilecta e la sua '', a parimerito con la Polonia. Chi sarà il prossimo rappresentante italiano Sarà scelto dal ... Articolo - Tlc. Antitrust sanziona per fatturazioni post-recesso ... Aduc